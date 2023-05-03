Motorola Razr 40 Ultra получит 12 ГБ оперативной памяти

Профильное издание XDA-Developers поделилось подробностями о складном смартфоне Motorola Razr 40 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит прошлогоднюю флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, внешний экран с разрешением 1056:1066 пикселей с врезанной в дисплей крупными модулями тыльной камеры, внешний экран с разрешением 2640:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, карту eSIM, модуль NFC и дактилоскопический сенсор. Основная камера полагается на 12-Мп датчик изображения Sony IMX563 и 13-Мп сенсор SK Hynix Hi1336, а фронтальная на датчике – OmniVision OV32B40 разрешением 32 Мп.

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