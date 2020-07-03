Motorola Razr 5G 3C готовится к релизу

Буквально вчера мы обсуждали новость о том, что компания Motorola планирует выпустить в продажу новый смартфон Motorola Razr 5G 3C, который получит поддержку сотовых сетей пятого поколения, при этом будет оборудован достаточно качественным дисплеем складного формата. Теперь на сайте регистратора, который выдает сертификаты новым гаджетам, появилась информация о том, что у нового смартфона Motorola Razr 5G 3C будет поддержка быстрой зарядки, что позволит без труда наслаждаться качеством контента и не переживать о том, что в определенный момент вы просто останетесь без возможности позвонить. Достаточно поставить гаджет на зарядку на очень короткий период времени и можно будет через тридцать минут вновь работать с комфортом.