Motorola Razr 5G TUV получит быструю зарядку

Вокруг смартфона Motorola Razr 5G TUV ходит очень много различной информации, но никто точно не может сказать, каким именно будет новинка. Все же производитель пока что не провел полноценного анонса, а без него говорить достоверно об устройстве было бы странно. Но теперь в списке характеристик продукта появилась информация о скоростной зарядке, которая будет составлять 18 Вт. Конечно, для обычных смартфонов это простой показатель, ведь есть гаджеты с зарядкой в 120 Вт, но для складных гаджетов это действительно заметный прирост. Все же производитель дает неплохую возможность быстро заряжать свой гаджет и не думать о потере батареи в складном смартфоне. Правда, хотелось бы посмотреть на дисплей новинки, который в разы интереснее.