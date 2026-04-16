Motorola Razr 70 Ultra получит 16 ГБ ОЗУ

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробности о складном смартфоне Motorola Razr 70 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается о 6,9-дюймовом внутреннем OLED-экране с разрешением 1224:2992 точки, 4-дюймовом внешнем дисплее с разрешением 1080:1272 точки, производительной 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 830, от 8 до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ флеш-памяти, двухэлементном аккумуляторе суммарной ёмкостью 4700 мАч, поддержке 68-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной основной камере с модулями по 50 Мп и селфи-камере разрешением 50 Мп. Предполагается, что глобальная версия будет отличаться батареей ёмкостью 5000 мАч.