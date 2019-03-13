Motorola Razr на новых рендерах

На просторах интернета появилась информация о смартфоне Motorola Razr, который вроде как планируют в ближайшем будущем показать широкой аудитории. Пока что информации о реальном релизе нет, так как компания только патент получила и до реального релиза еще очень и очень далеко. С другой стороны, если продукт действительно выпустят в таком форм-факторе, то очень интересно посмотреть на место сгиба. Есть мнение, что буквально через пару месяцев дисплей там просто треснет и отремонтировать устройство не получится при всем желании, так как нужно будет полностью менять дисплей. А он, как вы могли догадаться, крайне дорого стоит благодаря целому вороху технологий. Так что подобные устройства еще очень долго не будут пользоваться спросом.