Motorola Razr в сложенном и разложенном состояниях

Недавно сетевые источники поделились рендерами раскладного гибкого смартфона Motorola Razr, где не совсем было понятно как выглядит телефон в разложенном состоянии. Сейчас же авторитетный инсайдер поделился новыми фотографиями смартфона Motorola Razr следующего поколения, где видно телефон с сложенном и разложенном виде соответственно.

Напомним, что смартфон получит 6,2-дюймовый OLED-дисплей разрешением 876:2142 пикселей, дополнительный дисплей разрешением 600:800 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 2730 мАч, сканер отпечатков пальцев, а также белую, чёрную и золотистую расцветки. Официальный дебют Motorola Razr может состояться уже 13 ноября и обойдется он примерно в 1500 долларов.