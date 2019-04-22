Motorola Z4 получит 48-мегапиксельную основную камеру

Motorola, похоже, работает над преемником прошлогоднего Moto Z3, который будет известен как Moto Z4. Появилась информация , что у Moto Z4 будет 6,4-дюймовый OLED-дисплей Full HD. Что еще более важно, дисплей будет иметь встроенный сканер отпечатков пальцев. Сердцем служит Qualcomm Snapdragon 675 SoC и модемный чип, который будет поддерживать подключение 5G.

Основная камера будет содержать всего один 48-мегапиксельный датчик с технологией Motorola Quad Pixel, которая должна позволять пользователям делать более качественные снимки в условиях слабой освещенности, хотя и с разрешением всего 12 мегапикселей. Moto Z4 получит 25-мегапиксельную селфи-камеру с режимом групповой селфи Motorola и, естественно, режим Quad Pixel. Питать устройство будет аккумулятор емкостью 3600 мАч с поддержкой TurboCharge. Телефон будет доступен в двух конфигурациях памяти - 4 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ.