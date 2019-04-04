Motorola готовит смартфон с четырьмя камерами

Motorola готовит смартфон, который оснащен четырьмя задними камерами и уникальным дизайном.

Вместо того, чтобы использовать обычные настройки камеры Motorola, смартфон может похвастаться множеством датчиков, которые расположены прямо над большим логотипом Motorola в большом прямоугольном выступе. Камеры сопровождаются двойной светодиодной вспышкой и маркировкой «48MP», что говорит о том, что основной датчик будет иметь разрешение 48 МП.

Устройство оснащено большим 6,2-дюймовым дисплеем с U-образным вырезом для селфи-камеры и сканером отпечатков пальцев. Тонкие боковые рамки сопровождаются большим подбородком с фирменной эмблемой Motorola. Размеры смартфона 158,7 х 75 х 8,8 мм с более традиционными соотношениями сторон 19: 9.

Пользователи могут ожидать порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников внизу, сверху лоток для SIM-карты и динамик. Справа - рамка регулировки громкости и кнопка питания, левая сторона телефона пуста. Можно предположить, что его можно позиционировать как конкурента Galaxy S10e и iPhone XR, с ценой от $600 до $650.