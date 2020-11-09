Motorola официально анонсировала свой смартфон среднего класса Moto G9 Power

Компания Motorola решила официально анонсировать свой смартфон среднего класса нового поколения Moto G9 Power.

Это новое поколение телефонов Motorola оснащено большой батареей и поставляется с экраном с фронтальной камерой. Moto G9 Power оснащен 6,8-дюймовым IPS дисплеем с разрешением HD+, перфорированным экраном и технологией сканирования. Moto G9 Power использует чип Snapdragon 662 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти.

На задней панели расположены три камеры: одна с основной камерой на 64 МП, другая с 2-мегапиксельной макро-камерой и последняя 2-мегапиксельная с датчиком глубины, а также светодиодная вспышка в зоне камеры. Фронтальная камера свою очередь получила 16 Мп.

Moto G9 Power поставляется с батареей емкостью 6000 мАч и работает под управлением Android 10. Moto G9 Power имеет некоторые другие функции, включая две SIM-карты, NFC, Bluetooth 5.0, разъем для наушников 3,5 мм и порт для зарядки USB-C. Смартфон доступен в двух цветовых вариантах: Metallic Sage и Electric Violet за 236 долларов США.