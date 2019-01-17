Motorola перевыпускает знаменитую раскладушку RAZR

Знаменитый телефон-флип, впервые выпущенный в 2004 году, был лидером в мире гаджетов задолго до появления iPhone. Теперь Motorola планирует вернуть его в новый складной аватар. Просто знайте, что вам, возможно, придется выложить около 1500 долларов.

Новый RAZR будет эксклюзивным для Verizon в США, устройство все еще находится в стадии тестирования и некоторые детали еще не доработаны. Смартфон будет обладать тем же форм-фактором раскладушки со складным дисплеем. Мы можем получить представление о складном телефоне Razr уже в феврале. Однако окончательный выпуск может быть назначен на более позднюю дату.