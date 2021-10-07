Motorola представила доступный смартфон Moto G Pure

Сегодня компания Motorola расширяет линейку Moto G еще одним недорогим устройством — новинка под названием Moto G Pure за 160 долларов работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G25, а не на Qualcomm Snapdragon 460, который можно было увидеть в немного более дорогом Moto G Play. Также G Pure имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения до 512 ГБ с помощью microSD). Ещё устройство получило 6,5-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением 720p. Вероятно, такой дисплей производитель выбрал из-за того, что он стоит заметно дешевое 1080р. Дополнительно Motorola заявляет, что вы получите до двух дней автономного использования с батареей емкостью 4000 мАч, плюс производитель обещает быструю зарядку через порт USB Type-C. Дополнительно телефон обладает водоотталкивающими свойствами и имеет рейтинг IP52, что означает, что он должен выдерживать брызги и даже небольшой дождь.

Задняя система камер включает в себя 13-мегапиксельную камеру, 2-мегапиксельный датчик глубины и светодиодную вспышку. На передней панели находится 5-мегапиксельная селфи-камера. Motorola заявляет, что вы можете снимать видео с обеих сторон в формате Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. К сожалению, поддержки NFC или 5G нет. Однако Motorola заявляет, что устройство будет работать на Android 11 из коробки, что вполне достойно для данного сегмента. Предварительные заказы на новый смартфон Moto G Pure открываются 14 октября, цена для России не сообщаются.