Motorola раскрыла характеристики смартфона Edge 70 Neo

Вчера компания Motorola начала рекламную кампанию нового смартфона Edge 70 Neo и раскрыла официальную дату его презентации — новинку представят 24 ноября, то есть совсем скоро. Позже компания подтвердила, что основная камера устройства получит сенсор Sony Lytia 710 с разрешением 50 Мп, то есть это относительно продвинутый по современным меркам смартфон для мобильной фотографии. Смартфон также оснастят 6,8-дюймовым дисплеем Extreme AMOLED Super HD с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, плюс экран будет защищён стеклом Gorilla Glass 7i.

За производительность Motorola Edge 70 Neo будет отвечать процессор Snapdragon 7s Gen 3 в сочетании с оперативной памятью объёмом до 8 ГБ. Ëмкость аккумулятора составит 7000 мАч, чего, по заявлению производителя, хватит на 53 часа работы. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт, а также обратная зарядка мощностью 7,5 Вт. Motorola также показала все варианты расцветки Edge 70 Neo. Смартфон выйдет в цветах Pantone Mountain View, Pantone Grey Lilac, Pantone Milky Blue и Pantone Sage. Первый вариант получит отделку, имитирующую шёлк, второй — поверхность с эффектом ацетата, а два остальных будут выполнены с отделкой под кожу. Кроме того, устройство получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP64. Собственно, учитывая, что производитель раскрыл все характеристики смартфона, презентацию стоит ждать только для того, чтобы узнать финальную цену для международного рынка.