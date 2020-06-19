Motorola razr готовится ко второму поколению

Некоторое время назад пользователи активно обсуждали тот факт, что компания Motorola выпустила свой складной смартфон Motorola razr и не получила того уровня продаж, о котором говорили аналитики изначально. Скорее всего, это связано с тем, что сами гаджеты такого плана пока что стоят очень дорого и их просто нельзя назвать продуктом для широких масс. С другой стороны, если пользователь очень хочет такого рода устройство, то стоит обратить внимание на второе поколение Motorola razr, которое будет отправлено в релиз уже в 2021 году. Тогда можно будет поговорить о каких-то серьезных изменениях в конструкции смартфона и обсудить преимущества или недостатки данного решения. Пока что о втором поколении информации нет совершенно никакой.

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