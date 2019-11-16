Motorola razr с доступной заменой экрана

2019-11-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Motorola razr; [106]
Совсем недавно был представлен новый складной смартфон Motorola razr, который на фоне конкурентов выглядит очень даже привлекательно и стильно. Главная фишка новинки именно в дисплее, который складывается посредине пополам и дает вам возможность носить в кармане компактное устройство, которое при необходимости можно разложить в полноценный сенсорный смартфон с приличной диагональю. Кроме того, вы можете не бояться про то, что дисплей со временем сломается — Motorola razr смело выдерживает 100 тысяч складываний и раскладываний, то есть примерно три года активного использования, после чего экран можно будет заменить. Это стоит всего 299 долларов и это на текущий момент, а года через три стоимость еще упадет, я уверен.


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