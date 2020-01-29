Motorola razr выйдет 18 февраля

2020-01-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Motorola razr; [91]
Гонка за складные смартфоны продолжается и самые разные производители со всего мира планируют привлечь внимание потенциального покупателя своим новым продуктом, которого нет у других. Компания Motorola, о которой многие уже давно забыли, тоже решила выйти на рынок смартфонов со складным дисплеем со своим гаджетом под названием Motorola razr. Устройство и правда очень стильно выглядит, если верить слитым рендерам в сети, плюс производитель делает акцент на том, что у смартфона будет отличная камера и производительная начинка. Конечно, об этом говорят все, но все же Motorola razr вызывает у нас больше всего интереса. Разработчики явно хорошо поработали, чтобы их смартфон хоть как-то выделялся на фоне массы конкурентов.


Комментарии и отзывы Motorola razr
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