Motorola razr выйдет 18 февраля

Гонка за складные смартфоны продолжается и самые разные производители со всего мира планируют привлечь внимание потенциального покупателя своим новым продуктом, которого нет у других. Компания Motorola, о которой многие уже давно забыли, тоже решила выйти на рынок смартфонов со складным дисплеем со своим гаджетом под названием Motorola razr. Устройство и правда очень стильно выглядит, если верить слитым рендерам в сети, плюс производитель делает акцент на том, что у смартфона будет отличная камера и производительная начинка. Конечно, об этом говорят все, но все же Motorola razr вызывает у нас больше всего интереса. Разработчики явно хорошо поработали, чтобы их смартфон хоть как-то выделялся на фоне массы конкурентов.