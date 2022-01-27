Motorola выпустила Android-планшет Moto Tab G70 G70 LTE

Motorola выпустила свой второй Android-планшет в Индии. Moto Tab G70 G70 LTE - планшет на чистом Android и является преемником модели Tab G20, который был анонсирован в прошлом году.

Планшет оснащен чипсетом MediaTek Helio G90T и работает под управлением Android 11 из коробки. Moto Tab G70 LTE поставляется с 11-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2K и пиковой яркостью 400 нит. На борту модели 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Внутреннее хранилище можно увеличить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Moto Tab G70 оснащен 13-мп задней камерой и 8-мп фронтальной камерой. Устройство получило аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт.

Планшет весом 490 грамм имеет класс защиты IP52 от пыли и воды. Цена планшета составляет около 300 долларов.
Комментарии и отзывы Motorola Moto Tab G70 G70 LTE
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