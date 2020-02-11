Msi представила розовый ноутбук Prestige 14

2020-02-11, Автор - Ramil; Продукт - Rose Pink Prestige 14; [72]
Rose Pink Prestige 14 от MSI представлена в ограниченном количестве. Яркий розовый цвет придает модели привлекательный вид. Ноутбук доступен не во всех регионах. Стоимость модели составляет 1399 долларов.

Ноутбук Rose Pink Prestige 14 оснащен процессором Intel Core i7-19710U 10-го поколения в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 2133 МГц. Графический процессор компании NVIDIA GTX 1650 Max-Q с 4 ГБ памяти GDDR5.

Конструкция модели изготовлена из надежных материалов с военным стандартом. Pink Prestige 14 использует подключения USB Type-C, два порта USB Type-A и порт Micro SD. Rose Pink Prestige 14 поставляется с ПО Creator Center который позволяет оптимизировать работу ноутбука.

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