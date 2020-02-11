Msi представила розовый ноутбук Prestige 14

Rose Pink Prestige 14 от MSI представлена в ограниченном количестве. Яркий розовый цвет придает модели привлекательный вид. Ноутбук доступен не во всех регионах. Стоимость модели составляет 1399 долларов.

Ноутбук Rose Pink Prestige 14 оснащен процессором Intel Core i7-19710U 10-го поколения в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 2133 МГц. Графический процессор компании NVIDIA GTX 1650 Max-Q с 4 ГБ памяти GDDR5.

Конструкция модели изготовлена из надежных материалов с военным стандартом. Pink Prestige 14 использует подключения USB Type-C, два порта USB Type-A и порт Micro SD. Rose Pink Prestige 14 поставляется с ПО Creator Center который позволяет оптимизировать работу ноутбука.