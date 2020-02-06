NACON заключила партнерское соглашение с Plantronics

NACON является лидером продаж игровой периферии на американском рынке. В связи с выходом на международный рынок, компания заключила партнерское соглашение с Plantronics.

Plantronics производит качественные игровые наушники и гарнитуры. У компании NACON есть новые идеи в создании новых наушников. Соглашение с Plantronics позволит их реализовать и выйти на международный рынок, а также укрепить позиции на американском рынке.

В линейку продуктов NACON входят контроллеры, мыши, клавиатуры, аудиоаппаратура, игровые кресла и другие игровые аксессуары. Партнерство с Plantronics расширит продукцию NACON.