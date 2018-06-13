NEC Display Solutions выпустила новую серию мониторов MultiSync C

2018-06-13, Автор - Нияз Дусталев; [73]
NEC Display Solutions объявила о выпуске новых широкоформатных дисплеев MultiSync C-серии для совещательных комнат, проведения видео-конференций и создания цифровых вывесок.
Новые широкоформатные дисплеи предназначены для современных офисных и торговых помещений с контролируемым уровнем освещенности. Они обеспечивают четкое разрешение и уровень яркости в любых условиях. NEC MultiSync C-серии - это семейство дисплеев, которые сочетают высокое качество и надежность с низкими эксплуатационными расходами на протяжении всего срока службы.

Новые дисплеи C-серии будут выпускаться в трех больших форматах: 75", 86" и 98". Каждая модель спроектирована в ультра-минималистском стиле, дополняя современную тенденцию свободных от всего лишнего зон для коллективной деятельности. Модели этой серии могут работать в портретной и альбомной ориентации, представляя собой наиболее привлекательное на рынке средство для передачи ваших сообщений аудитории.
Чтобы обеспечить наилучшую видимость при разных условиях освещенности, дисплеи обладают профессиональным защитным покрытием, в то время как уровни яркости до 350 кд/м2 помогают получить идеальный цвет и разрешение в любой среде.

Все модели C-серии оснащены платформой Open Modular Intelligence (OMi) от NEC, которая обеспечивает интеллектуальное бесшовное соединение между источником и дисплеем для создания многофункциональных, нацеленных на конкретное применение цифровых вывесок. Эта технология упрощает установку, использование и обслуживание устройств, а также позволяет быстро и легко обновлять устройства при использовании цифровых вывесок. Благодаря OMi, дисплеи могут без проблем интегрироваться с другими устройствами NEC, построенными на основе спецификации Open Pluging Specification (OPS), включая встраиваемые ПК (Slot-in PC), вычислительные модули Raspberry Pi, медиаплееры или сигнальные интерфейсы для подачи контента и вычислений.


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