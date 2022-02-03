NEC LAVIE Tab T12 — ребрендинг планшета Lenovo Tab P12 Pro для рынка Японии

NEC LAVIE Tab T12 продается в Японии по цене 840 долларов. Он уже выставлен на продажу в регионе. Согласно официальному сайту, его можно приобрести в розничных магазинах. Говоря о спецификациях, устройство оснащено 12,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, HDR10 и Dolby Vision. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1.
Планшет имеет двойную камеру 13MP + 5MP на задней панели и систему с двумя камерами 8MP + ToF спереди. В нем также установлены четыре стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos.
Планшет предлагает варианты подключения, такие как двухдиапазонный WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C (USB 3.1 Gen2). Другие функции включают боковой датчик отпечатков пальцев, слот для карт MicroSD, Android 11 и аккумулятор емкостью 10 200 мАч.