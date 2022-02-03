NEC LAVIE Tab T12 — ребрендинг планшета Lenovo Tab P12 Pro для рынка Японии

Японская ИТ-компания NEC запустила в своей стране новый планшет под названием LAVIE Tab T12. После оценки спецификаций было обнаружено, что новый планшет NEC по сути представляет собой переименованный Lenovo Tab P12 Pro, который также известен как Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6.

NEC LAVIE Tab T12 продается в Японии по цене 840 долларов. Он уже выставлен на продажу в регионе. Согласно официальному сайту, его можно приобрести в розничных магазинах. Говоря о спецификациях, устройство оснащено 12,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, HDR10 и Dolby Vision. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1.

Планшет имеет двойную камеру 13MP + 5MP на задней панели и систему с двумя камерами 8MP + ToF спереди. В нем также установлены четыре стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos.

Планшет предлагает варианты подключения, такие как двухдиапазонный WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C (USB 3.1 Gen2). Другие функции включают боковой датчик отпечатков пальцев, слот для карт MicroSD, Android 11 и аккумулятор емкостью 10 200 мАч.