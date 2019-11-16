NEC анонсировала монитор MultiSync PA311D

2019-11-16, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - NEC MultiSync PA311D; [41]
NEC объявила о запуске MultiSync PA311D, нового 31-дюймового дисплея с широкой цветовой гаммой IPS с разрешением 4K (4096x2160).

PA311D обеспечивает невероятно точный цвет благодаря индивидуальной заводской калибровке каждого устройства. Он имеет настоящий 10-битный цвет с 14-битной 3D LUT для безупречной точности и поддерживает все профессиональные цветовые пространства (sRGB, Adobe RGB и DCI-P3) и стандартные цветовые пространства видео.

Кроме того, он поддерживает стандарты HLG и PQ HDR. Эта модель также включает в себя пользовательский цветовой процессор NEC, SpectraView II Engine, постоянно включенный датчик подсветки для обеспечения стабильного цвета и яркости в течение всего срока службы дисплея, а также режим с низкой задержкой при работе с живым видео.

PA311D поддерживает сенсорный ввод и оснащен регулируемой подставкой 150 мм с возможностью наклона и поворота. Впервые в своей категории PA311D предлагает подключение USB-C, способное заряжаться до 65 Вт. Также предлагает лучшие в своем классе возможности подключения с DisplayPort 1.2 (2), HDMI (2) и концентратором USB 3.1 (2 вверх / 3 вниз).

Цена и доступность:

MultiSync PA311D разработан и изготовлен для длительной эксплуатации и имеет 4-летнюю гарантию. Он доступен в ноябре 2019 года по минимальной объявленной цене 2999 долларов США и в комплекте SpectraView за 3249 долларов США.

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