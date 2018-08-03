NES Classic принесла больше миллиарда долларов

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Nintendo планирует выпустить классическую консоль NES Classic в новом исполнении. Туда добавили определенное количество культовых игр и отправили в продажу. Пользователи активно обсуждали тот факт, что приставка очень простая и доступная, она просто не может приносить прибыль. Оказалось, что она не просто может, а приносит тонну прибыли — за этот год она заработала 1,1 миллиарда долларов, став тем самым самой прибыльной в мире за этот период. Для примера — PS4 заработала 374 миллиона долларов. Почему столько денег удалось заработать на простенькой консоли? Огромное количество пользователей, которые любят классические игры, готовы отдавать деньги за приставку и делают это с огромной охотой. Вот вам и прибыль.