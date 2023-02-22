NVIDIA представила первый ноутбук на базе RTX 4060

В начале текущего года компания NVIDIA официально представила мобильные видеокарты нового поколения, которые оказались довольно привлекательными в плане производительности. Дело в том, что пользователь может получить действительно качественный ноутбук с производительной мобильной видеокартой для работы, видеоигр и прочих вариантов развлечений, что уже неплохо. Проблема в том, что хотя видеокарты представили в самом начале января, только сегодня появился первый ноутбук на модели RTX 4060. И его цена, что удивительно, достаточно привлекательная — всего 1 100 долларов. За эти деньги потенциальный покупатель получает качественный ноутбук, на котором можно играть с комфортом в высоком разрешении в любые современные игры.

Стоит отметить, что речь идёт, конечно же, про ноутбук в базовой комплектации, тогда как при желании пользователь может собрать себе настоящего игрового монстра, но тогда и цена будет выше. Мы всё же рекомендуем смотреть в данном случае именно на базовые версии ноутбуков, потому что в этом случае пользователь получает лучшее соотношение цены к производительности. И, например, если вы хотите получить ноутбук на видеокарте нового поколения, то RTX 4060 является лучшим решением на текущий момент — этого с головой хватит, чтобы вы могли наслаждаться видеоиграми часами напролёт и не думали про апгрейд в обозримом будущем. Ждём новые ноутбуки на базе RTX 4060 в продаже, чтобы сравнить их цену с другими конкурентами на нашем рынке.