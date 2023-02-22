NVIDIA представила первый ноутбук на базе RTX 4060

Стоит отметить, что речь идёт, конечно же, про ноутбук в базовой комплектации, тогда как при желании пользователь может собрать себе настоящего игрового монстра, но тогда и цена будет выше. Мы всё же рекомендуем смотреть в данном случае именно на базовые версии ноутбуков, потому что в этом случае пользователь получает лучшее соотношение цены к производительности. И, например, если вы хотите получить ноутбук на видеокарте нового поколения, то RTX 4060 является лучшим решением на текущий момент — этого с головой хватит, чтобы вы могли наслаждаться видеоиграми часами напролёт и не думали про апгрейд в обозримом будущем. Ждём новые ноутбуки на базе RTX 4060 в продаже, чтобы сравнить их цену с другими конкурентами на нашем рынке.