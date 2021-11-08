NZXT анонсирует корпус для ПК, CRFT Mass Effect Puck

NZXT, управляемый сообществом поставщик оборудования, программного обеспечения и услуг для ПК, сегодня объявляет о выпуске нового корпуса в серии лицензионных продуктов NZXT CRFT, вдохновленных фанатами, основанных на культовой космической игре Mass Effect. В этом году NZXT стильно отмечает День N7. День N7 наступает 7 ноября каждого года и удачно назван в честь звания Альянса систем из трилогии Mass Effect.

NZXT CRFT Mass Effect Puck отмечен печатью спецназа N7 и обозначает достижение каждого владельца Puck в прохождении программы обучения столь востребованного специального класса. Этот специальный выпуск Puck - не только отличный способ продемонстрировать гордость за N7 Day, но и стильный способ хранить гарнитуру или кабели магнитным способом на корпусе ПК.

Как и все продукты NZXT CRFT, будет производиться только ограниченное количество единиц, что делает этот продукт уникальным для любого поклонника Mass Effect или начинающего поклонника игры.
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