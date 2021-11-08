NZXT анонсирует корпус для ПК, CRFT Mass Effect Puck

NZXT CRFT Mass Effect Puck отмечен печатью спецназа N7 и обозначает достижение каждого владельца Puck в прохождении программы обучения столь востребованного специального класса. Этот специальный выпуск Puck - не только отличный способ продемонстрировать гордость за N7 Day, но и стильный способ хранить гарнитуру или кабели магнитным способом на корпусе ПК.
Как и все продукты NZXT CRFT, будет производиться только ограниченное количество единиц, что делает этот продукт уникальным для любого поклонника Mass Effect или начинающего поклонника игры.