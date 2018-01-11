NZXT показали N7 Z370

Компанию NZXT мы все знаем из-за красивых и достаточно дорогих корпусов. Некоторые пользователи даже считают, что неоправданно дорогих. Теперь компания NZXT показала свою первую материнскую плату N7 Z370, которая позволит вам собрать достаточно красивый компьютер и поставить его в такой же красивый корпус. Материнская плата полностью черная, у нее есть привлекательный декоративный кожух на панели портов, есть небольшой симпатичный радиатор на цепях питания. Плюс, у вас будет возможность добавить сверху платы еще защитный кожух, который несет исключительно декоративную функцию, но этот кожух полностью закрывает всю плату и все ее некрасивые элементы от взора пользователя. Шикарный вариант для сборки красивого ПК, вот только плата стоит 300 баксов и за эти деньги можно взять ASUS с подсветкой и прочими штуками.