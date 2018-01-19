NZXT понизила цену на свою материнскую плату N7 Z370 до 249 долларов США

Она была объявлена совсем недавно и уже понизилась в цене. NZXT материнская плата (что это ECS fabbed Mobo кстати) была объявлена за $ 299,99, которая была изменена в лучшую сторону и опустилась до$ 249,99. Кроме того, NZXT увеличивает гарантию от трех до четырех лет.В отличие от конкурентных предложений материнских плат Z370, NZXT изначально планировала добавить светодиодные световые полосы и удлинительные кабели в комплекте Чтобы иметь возможность предложить более низкую цену, они были вынужденны убрать их из комлпекта. NZXT также будет продавать свою материнскую плату N7 через более ограниченный канал, снижая общую стоимость эксплуатации и позволяя уменьшить MSRP.