NZXT представила безумно красивую материнскую плату

NZXT производит одни из самых эстетичных материнских плат на рынке, если вам нравится внешний вид металлических белых или черных крышек, которые скрывают большую часть печатной платы. И последнее предложение производителя, модель N7 Z590, продолжает эту традицию. Как следует из названия модели, N7 Z590 основан на флагманском чипсете Intel Z590 для настольных процессоров Core 11-го поколения (например, Core i9 11900K), также известных как Rocket Lake. На N7 Z590 можно установить до 128 ГБ памяти DDR4-4600, а для работы с хранилищем плата оборудована четырьмя портами SATA 6 Гбит/сек и парой слотов M.2 для максимально быстрых твердотельных накопителей. Один из этих слотов поддерживает PCI Express 4.0 (если вы не установите процессор Comet Lake, он будет работать на интерфейсе PCIe 3.0), чтобы в полной мере использовать твердотельные накопители PCIe 4.0, скорость некоторых из которых составляет около 7000 МБ/сек.

А для беспроводной связи эта плата поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1 — довольно удобно, на самом деле, так как не всегда хочется бросать кабели через всю квартиру или дом, ломая ремонт. При этом цена на N7 Z590 немного выше, чем хотелось бы. NZXT продает свою свежую новинку за 280 долларов по сравнению с 230 долларами за N7 Z490 (Intel) и N7 B550 (AMD). Как и в других моделях, вы можете выбирать между белой или черной крышкой и цветовой палитрой. Дорогое удовольствие, но, в целом, на данном чипсете все материнские платы стоят достаточно дорого.