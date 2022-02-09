NZXT представила обновленный корпус NZXT H1

Новый NZXT H1 не только устраняет проблемы корпуса NZXT H1 первого поколения, но и поставляется с улучшениями, которые обеспечивают поддержку новейшего современного оборудования. Корпус представили в черном и белом варианте.

NZXT H1 оснащен встроенной системой жидкостного охлаждения для процессора. Новинка имеет больший объем по по сравнению с предыдущей версией, 15,6 л по сравнению с объемом 13 л. NZXT H1 получил более крупные отверстия для обеспечения максимального воздушного потока.

Компания извлекла уроки из своих ошибок с NZXT H1 первого поколения и оснастила новый NZXT H1 специально разработанной печатной платой для предотвращения короткого замыкания.

Корпус NZXT H1 поступит в продажу в ближайшее время по цене около 399 долларов.