NZXT представляет корпус H1 Mini-ITX

NZXT, ведущий разработчик программных аппаратных решений для компьютерных игр, сегодня представляет NZXT H1, корпус малого форм-фактора (Mini-ITX). Кроме того, NZXT H1 является центром новой высокопроизводительной опции предварительной сборки для NZXT BLD под названием H1 Mini PC.

NZXT H1 - это гладкое, вертикальный корпус, разработанное для элегантного размещения в любой месте. Предназначенный для размещения большинства полноразмерных графических процессоров, также H1 был разработан для эффективного охлаждения каждого компонента и предотвращения теплового дросселирования.

Проложенным кабелям на задней панели в нижней части корпуса, обеспечивает чистый и упрощенный внешний вид.

NZXT H1 включает в себя блок питания SFX-L 650 Вт, 140-мм AIO и плата расширения PCIe Gen 3. Кроме того, каждый включенный компонент предварительно установлен, что экономит время и делает NZXT H1 одним из самых простых вариантов сборки.

Двухкамерный воздушный поток имеет термическую конструкцию, позволяющую процессору, графическому процессору и блоку питания втягивать свежий воздух и выпускать горячий воздух, не влияя на температуру соседних компонентов.

Мини-ПК NZXT BLD H1 оснащен процессором Intel Core I9 9900k и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Founder, что делает его мощным инструментом для самых требовательных игр, и также H1 Mini предоставляется двухлетняя гарантия NZXT BLD.