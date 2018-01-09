NZXT выпускает материнскую плату, N7 Z370

В неожиданном движении NZXT сегодня объявляет о том, чего вы не ожидаете от них, N7 Z370, который является материнской платой на базе чипсета Z370 для процессоров Coffee Lake. В комплект входят все необходимые компоненты, а также встроенный цифровой контроллер вентилятора и встроенные каналы освещения RGB.Радиаторы покрыты сменными панелями, окрашенными синим, красным или фиолетовым, чтобы выбрать цвет предпочтения. Вы можете использовать программное обеспечение CAM NZXT для управления вентиляторами и светодиодными полосками RGB, связанными с N7 Z370. Плата включает в себя две светодиодные световые полосы в комплекте. Плата имеет два слота PCIe 3.0 x16, один слот PCIe 3.0 x1 и два интерфейса PCIe x4. Полностью металлическая крышка материнской платы идеально соответствует цвету и отделке вашего корпуса, создавая визуально бесшовный фон для ваших компонентов. Используя программное обеспечение CAM от NZXT, вы полностью контролируете освещение, охлаждение и производительность вашей системы.