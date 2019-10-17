NZXT выпустила новый корпус вместе с ASRock

Компания NZXT, которую мы все знаем за очень дорогие корпуса, вместе с компанией ASRock, которую мы также знаем за дешевые материнские платы, подготовила для фанатов новый корпус. Новинка называется H510i Phantom Gaming Special Edition и, если быть честным, это не совсем новый корпус, а просто модель H510i в новом цвете. Не могу сказать, что к корпусу есть претензии, ведь это один из самых продуманных корпусов на рынке. У него есть абсолютно все, чтобы вы с удовольствием собрали свой ПК и наслаждались его внешним видом. Новинка в черно-красном стиле выглядит очень круто, но пока что нет информации по стоимости. Вероятно, корпус будет весьма дорогим и если у вас есть желание получить именно его, то, конечно, стоит брать. Оно того стоит.