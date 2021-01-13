На AliExpress  стартовали продажи realme 7 5G по специальной цене

На глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress стала доступна для покупки версия смартфона realme 7 с поддержкой 5G сетей. Модель работает на процессоре MediaTek Dimensity 800U, который выбивает в синтетическом тесте AnTuTu Benchmark 340 000 очков. Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт, а внутренней 128 Гбайт. Есть поддержка двух SIM-карт и MicroSD до 256 Гбайт. realme 7 5G оснастили дисплеем на 6,5 дюймов с повышенной частотой обновления дисплея в 120 Гц. Аккумулятор имеет емкость в 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Минимальная стоимость за данный лот составляет 20 592,50 рублей, но при активации купона ее можно снизить до 18 165,93 рублей. С более подробной информацией о товаре можно ознакомиться перейдя по данной ссылке .

Комментарии и отзывы realme 7 5G
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