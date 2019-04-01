На Amazon появилась информация про Huawei P30 Pro

Компания Huawei собирается выпустить новинки P30 и P30 Pro на мировой рынок. В результате чего разместила на Amazon страницу с некоторой информацией. При этом компания пока не раскрывает подробностей про цветовые варианты, цены, даты предварительного заказа и дату запуска смартфона.

Известно лишь, что самым мощным вариантом будет 8/256 ГБ для P30 Pro. Кроме этого в этом же месяце запустят Kirin 710.

Huawei P30 Pro получит камеру с 10-кратным зумом, сканер отпечатков пальцев UD, батарею емкостью 4200 мАч с возможностью обратной зарядки и новейшую EMUI 9.0.1 на базе Android Pie.