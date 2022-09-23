На Android появилась главная фишка iPhone 14 Pro

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что компания Apple недавно провела презентацию, в ходе которой рассказала, что у смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет уникальный вырез в экране, который напоминает таблетку и реализован посредством софта. Этот вырез и софтверное решение в компании назвали Dynamic Island — специальная функция позволяет совсем иначе использовать смартфон и его активные приложения. Например, можно запустить проигрывание музыки и потом спокойно через данный виджет вокруг выреза в экране делать переключение треков, получая от этого море положительных эмоций. На самом деле это очень крутое решение, но, как оказалось, скопировать эту фишку смогли и сторонние производители — уже сейчас такие же элементы имеются на Android-смартфонах.

При том за разработку данного софтверного решения отвечает не какой-то из производителей смартфонов, а сторонний разработчик. Он создал приложение, которое создает некий аналог Dynamic Island вокруг выреза в камере смартфона, после чего там будет отображаться различная информация. И если пользователю, например, нужно будет получить доступ к виджету музыки, то он просто нажмет на виджет, чтобы раскрыть его на большую часть экрана. Пока что это выглядит немного топорно и работает не на всех смартфонах, так как не всегда камеры расположена у смартфона по центру, но это только первый грубый вариант. Вероятно, сами производители готовы сделать нечто подобное сами — достаточно просто немного подождать.
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