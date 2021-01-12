На CES 2021 компания Hisense представила технологию отображения лазерного ТВ TriChroma Laser

Китайский технологический гигант Hisense открыл свою выставку на CES 2021, первой в истории виртуальной выставке бытовой электроники, с открытия новой эры TriChroma Laser TV, ультрасовременной технологии отображения.

Новая технология будет применяться к нескольким устройствам с целью воссоединения людей, природы и общества в новом нормальном состоянии. Главный научный сотрудник Hisense Laser Display - Доктор Лю Сяньжун объяснил, что технология заключается в упаковке и управлении отдельными лазерами для получения более чистых цветов для отображения. Достигнуто 128% улучшение исходного цвета RGB. TriChroma также обеспечивает повышение яркости на 20% на уровне пикселей с яркостью изображения 430 нит, что выше, чем у обычного телевизора.

Благодаря лазерной технологии TriChroma новые линейки телевизионных продуктов включают в себя экраны различных размеров, от 75-дюймового до 100-дюймового гигантского экрана устраняет окружающее освещение. Поскольку охват цветовой гаммы достигает 151% от стандарта цветности пленки DCI-P3, это почти на 50% больше, чем у кино высокого класса.