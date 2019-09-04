На IFA 2019 Hisense представит лазерный телевизор со звуковым экраном

Китайский производитель Hisense готовится запустить «лазерный телевизор со звуковым экраном» на выставке IFA 6 сентября.

Это не первый подобный проект, в начале этого года компания представила лазерный телевизор Trichroma, который по сути является короткофокусным проектором, в котором для создания изображения используются три цветных лазера. Хотя неясно, какую форму примет новый лазерный телевизор с акустическим экраном, Hisense подтвердил, что «звук» в названии относится к новой звуковой технологии, используемой на лазерном телевизоре. Выгодным моментом является повышенная реалистичность при просмотре, поскольку звук идет непосредственно с картинки, а не с крошечных динамиков, которые расположены по бокам телевизора.

Производитель заявляет: “Лазерный телевизор Hisense с акустическим экраном выводит звук (40–18 кГц) непосредственно с экрана, а благодаря диафрагме громкоговорителя с распределенным режимом, вибрирующей сложным образом по всей его поверхности, он гарантирует постоянный выходной уровень и не искаженную временную характеристику во всех направлениях.”