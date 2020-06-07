На Thermaltake Expo компания Thermaltake анонсировала игровую периферию

Компания Thermaltake анонсировала новые игровые клавиатуры серии Argent K5 и беспроводную клавиатуру W1 Wireless, а также мыши серии Argent M5.

Argent K5 RGB механическая клавиатура с уникальной конструкцией из алюминия, мультимедийными клавишами и встроенной RGB подсветкой, а также с магнитной подставкой для запястья.

Клавиатура W1 Wireless имеет три варианта подключения: через кабель USB Type-C, через Wi-Fi и BT. Функциональные клавиши регулируют громкостью звука.

Игровая мышь Argent M5 представлена в двух вариантах: с проводным и беспроводным подключением. Мыши используют датчик Pixart PWM-3389. Производитель гарантирует до 50 миллионов нажатий. RGB подсветка и программируемые клавиши регулируются с помощью ПО. Значение DPI до 16000. Thermaltake планирует выпустить новую периферию в августе.