На фабрике Foxconn уже собирают новый iPhone SE

Сетевые источники сообщают о том, что около 100 тысяч человек трудились на фабрике Foxconn во время празднования Китайского Нового года. Инсайдеры уверены, что столь высокая активность главного производителя iPhone указывает на производство еще не представленного официально iPhone SE 2022. Предполагается, что официальный релиз смартфона состоится в марте или апреле этого года, а его цена стартуют от 300 долларов.

Устройству приписывают старый дизайн, 4,7-дюймовый дисплей с крупными рамками, клавишу Home, фирменную платформу Apple A15 Bionic, 4 ГБ ОЗУ, модем для сотовых сетей пятого поколения и одинарную основную камеру.
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