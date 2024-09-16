На iPad теперь можно ставить софт не только из App Store

Начиная с 16 сентября (то есть, с сегодняшнего дня), пользователи, проживающие на территории Европейского союза, смогут использовать сторонние магазины приложений для загрузки софта на свои устройства, что является колоссальным прогрессом на фоне того, что компания Apple годами не позволяла пользователям загружать приложения и игры за пределами своего официального магазина. Кроме того, скорее всего, поддержка сторонних магазинов приложений будет встроена и в iPadOS 18, выпуск которой ожидается тоже начиная с 16 сентября, но стоит отметить, что некоторые пользователи могут получить обновление операционной системы гораздо позже остальных, потому что на развёртывание апдейта нужно много времени. Более того, браузеры на iPad также смогут использовать альтернативные движки, отличные от Safari, что позволяет разработчикам выпустить крайне важные апдейты набора функций своих браузеров в будущем.

Об этом было объявлено ещё в мае текущего года, и теперь это нововведение наконец-то выходит в релиз, дабы изменить рынок Apple навсегда. При этом стоит помнить, что Apple ввела эти изменения далеко не по доброй воле. Это результат того, что ЕС приняла более строгие регуляции, направленные против крупных компаний. По сути, компания была вынуждена изменить свою политику по требованиям местных регуляторов — в других регионах мира пользователи никаких подобных привилегий не получат, что тоже стоит учитывать на самом деле. Всё вышеуказанное работает только в ЕС.
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