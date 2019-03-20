На китайском рынке вышел смартфон Redmi Note 7 Pro

Мощный смартфон Redmi Note 7 Pro вышел на китайском рынке с 6/128 Гбайт памятью и ценой 15 400 рублей. Размер диагонали равен 6,3 дюйма. Дисплей защищен прочным стеклом Gorilla Glass 5. Основой устройства стал процессор Snapdragon 675 от Qualcomm. Лицевая камера имеет оптический модуль на 13 МП, а главная камера получила два сенсора: основой Sony IMX586 на 48 МП и вспомогательный на 5 МП. Предусмотрены аккумулятор на 4000 мАч, симметричный порт USB-C, типовой аудиовыход для наушников на 3,5 мм, а также инфракрасный порт. Сообщается, что 22 марта ожидается первая поставка гаджетов на торговые площадки Китая.