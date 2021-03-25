На презентации ZTE S30 представят секретный гаджет

Сегодня появилась информация, что время презентации серии ZTE S30 компания также анонсирует еще один новый секретный продукт. Важно отметить, что это информация от представителя компании, которая была представлена официально, а не догадки инсайдеров. Согласно отчету ITHome, Лу Цяньхао, директор отдела маркетинговой стратегии китайского технологического гиганта, заявил, что предстоящее мероприятие по запуску не будет ограничиваться исключительно смартфонами серии S30. В публикации ITHome говорится, что компания также может использовать это мероприятие для анонса флагманского телефона Axon 30 Pro. Хотя это всего лишь предположение, так что отнеситесь к этому с долей скепсиса. С другой стороны, ничего больше компания показать явно не может.