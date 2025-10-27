На рынке закончилась память для смартфонов

Согласно отчётам, давление на маржу MediaTek начнёт ощущаться уже в четвёртом квартале 2025 года, и компании, вероятно, придётся поднять цены на свои процессоры, чтобы компенсировать рост расходов. Qualcomm, чья продукция и без того стоит дороже большинства аналогов, может пережить этот период с меньшими потерями. При этом MediaTek и Qualcomm вряд ли смогут быстро перейти на производственные мощности Samsung Foundry — их процессоры для 2026 года уже завершили стадию проектирования. Следовательно, серьёзные заказы на 2-нанометровую технологию Samsung GAA ожидаются не раньше 2027 года, а может даже и позже. Это точно ударит по стоимости флагманских смартфонов, ведь подорожание процессоров скажется на их финальной стоимости в магазине.