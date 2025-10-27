На рынке закончилась память для смартфонов

Растущий спрос на высокоскоростную память HBM, связанную с развитием искусственного интеллекта, уже вызывает ощутимые последствия для всей мировой полупроводниковой отрасли. Производственные мощности фабрик по выпуску пластин становятся всё более загруженными, что сокращает предложение оперативной памяти DRAM, используемой в процессорах смартфонов. В первую очередь под удар, по прогнозам аналитиков, попадёт компания MediaTek. Эти изменения способны серьёзно повлиять на валовую прибыль MediaTek, особенно учитывая, что производитель готовится перейти на техпроцесс 2 нанометра — именно в момент, когда TSMC, по слухам, взимает около 30000 долларов за одну кремниевую пластину этого типа.

Согласно отчётам, давление на маржу MediaTek начнёт ощущаться уже в четвёртом квартале 2025 года, и компании, вероятно, придётся поднять цены на свои процессоры, чтобы компенсировать рост расходов. Qualcomm, чья продукция и без того стоит дороже большинства аналогов, может пережить этот период с меньшими потерями. При этом MediaTek и Qualcomm вряд ли смогут быстро перейти на производственные мощности Samsung Foundry — их процессоры для 2026 года уже завершили стадию проектирования. Следовательно, серьёзные заказы на 2-нанометровую технологию Samsung GAA ожидаются не раньше 2027 года, а может даже и позже. Это точно ударит по стоимости флагманских смартфонов, ведь подорожание процессоров скажется на их финальной стоимости в магазине.
