На российском рынке начались продажи смартфона Huawei Honor 8A

В Росси стартовали продажи недорогого смартфона Huawei Honor 8A с FullView экраном и разрешение 1560 на 720 пикселей. Размер диагонали составляет 6,09 дюйма. Гаджет базируется на 8-ядерном мобильном чипсете Helio P35 (MT6765) от MediaTek и 2 Гбайт ОЗУ. В верху виднеется каплеобразный вырез для селфи-камеры, оснащенной датчиком изображения на 8 МП. На задней панели установлена одинарная камера с оптикой на 13 МП. В качестве ОС выступает ОС Android версии 9 Pie с оболочкой EMUI 9. Предлагается новинка в черном, синем и золотистом цвете по цене 9990 рублей.