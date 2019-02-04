На российском рынке стартовали продажи смартфона Huawei Honor View 20

В России стартовали продажи нового смартфона Huawei Honor View 20. Девайс оборудован 6,4-дюймовым экраном с разрешением 1080 на 2310 точек. Сердцем устройства стал процессор Kirin 980 и 6/8 Гбайт ОЗУ. Объемы ПЗУ составляют соответственно 128/256 Гбайт. В двойной тыльной камере в качестве основного CMOS-сенсора выступает Sony IMX586 на 48 Мп. За питание аккумулятора отвечает батарея 4000 мА.ч. Приобрести версию с 6 Гбайт в черном и синем цвете можно за 37990 рублей, а версию 8 Гбайт в красном и синем за 44990 рублей.