На сайте Google засветился удешевленный флагман Pixel 3a

Официальный сайт Google подтвердил существование облегченной версии Pixel 3, которая будет называться Pixel 3a.

Ожидается, что он будет доступен в 5,6-дюймовом и 6,0-дюймовом размерах, с OLED-дисплеем 1080p, процессором Snapdragon 670, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч, 12 МП задней камерой - и, возможно, с 3,5-мм разъемом для наушников. Скорее всего телефон представят в середине года, предполагая, что нам не придется ждать традиционного октябрьского запуска Google для устройств Pixel. Google уже обновила страницы своих продуктов и как правило, это один из последних шагов перед запуском.