На телевизорах LG появился стриминг игр с Xbox

В начале текущего года компания Microsoft объявила, что телевизоры LG получат доступ к облачному геймингу Xbox, а сегодня появилась информация о том, что приложение Xbox TV появилось на некоторых моделях умных телевизоров LG. Соответственно, с сегодняшнего дня владельцы поддерживаемых моделей смогут запускать Xbox-игры напрямую на своих телевизорах и играть с помощью беспроводного контроллера. Приложение должно быть доступным на OLED-телевизорах LG 2022 года, отдельных моделях 2023 года и всех устройствах с webOS версии 24 и выше (в ближайшее время функцию также добавят на портативные экраны LG StanbyME). На новых телевизорах LG 2025 года приложение уже встроено в игровой портал, а на более ранних моделях его нужно будет скачать из магазина приложений LG.

Для корректной работы Xbox TV на OLED-телевизорах 2022 года и некоторых моделях 2023 года потребуется обновление прошивки. Также понадобится подключить контроллер с Bluetooth и оформить подписку Xbox Game Pass Ultimate — только тогда можно будет стримить игры прямо на телевизор. Стоит отметить, что интерфейс приложения почти идентичен веб-версии Xbox Cloud Gaming, предоставляя опыт, близкий к использованию настоящей консоли, но без необходимости покупать Xbox Series S или X, что на самом деле очень удобно. Тем более, что телевизор сейчас есть почти в каждом доме, а вот игровую приставку покупают далеко не все — во многом из-за слишком высокой стоимости свежих релизов игр для консолей.
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