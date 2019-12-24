Начались предварительные продажи защищенного смартфона Ulefone Armor X6

Сегодня начался прием предварительных заказов на защищенный смартфон Ulefone Armor X6, который был оценен всего в $69,99. Аппарат характеризуется 5-дюймовым HD дисплеем, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти, батареей на 4000 мАч, SoC MT6580, двойной камерой на 8 и 5 Мп, разблокировкой по лицу, режимом управления в перчатках, режимом подводной съемки, 3G и Android 9.0 Pie. Что на счет защиты, то тут военный стандарт MIL-STD-810G, а также степень защиты IP69K, аппарат также может работать в условиях высокотемпературной мойки под воздействием высокого давления воды, может выдерживать падения с высоты 1,5 м.