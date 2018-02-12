Начался приём заказов на портативный компьютер T-bao Tbook X8S Pro

2018-02-12, Автор - Татьяна Шмелева; [94]
Начался приём заказов на портативный компьютер T-bao Tbook X8S Pro. Новинка получила 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 *1080 пикселей. Применён процессор Celeron J3455, который изготавливается по 14-нанометровой технологии. Объём оперативной памяти может достигать 6 Гбайт, а флеш-модуль - 128 Гбайт. В качестве ОС выступит Windows 10. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.0, слот microSD, 2-Мп веб-камера, два порта USB 3.0 и порт USB Type-C. Приобрести ноутбук Tbook X8S Pro можно за 300 долларов.


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