Начался приём заказов на портативный компьютер T-bao Tbook X8S Pro. Новинка получила 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 *1080 пикселей. Применён процессор Celeron J3455, который изготавливается по 14-нанометровой технологии. Объём оперативной памяти может достигать 6 Гбайт, а флеш-модуль - 128 Гбайт. В качестве ОС выступит Windows 10. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.0, слот microSD, 2-Мп веб-камера, два порта USB 3.0 и порт USB Type-C. Приобрести ноутбук Tbook X8S Pro можно за 300 долларов.