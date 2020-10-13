Nacon MG-X для вашего смартфона

Некоторое время назад компания Microsoft официально заявила о том, что можно будет со смартфонов на операционной системе Android запускать игры через платформу Xbox Cloud Gaming. Это воодушевило пользователей, ведь теперь можно при наличии хорошего интернета играть в любые современные компьютерные игры со смартфона. И чтобы играть вам было комфортнее, был представлен контроллер Nacon MG-X, который работает с Android-устройствами и позволяет получать больше удовольствия от продукта. Дело в том, что у этого контроллера имеются аппаратные клавиши, так что вы можете настраивать работу устройства так, как вам удобно, играть в любые игры с комфортом и не думать о неудобствах сенсорного дисплея. Стоимость контроллера пока что неизвестна, но мы ждем новостей.