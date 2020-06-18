Накопитель в PS5 вас разочарует

До выхода консолей нового поколения осталось не так уж много времени и многие разработчики уже обсуждают новые возможности гаджетов. Кто-то говорит, что это будет настоящий прорыв, а кто-то уверен, что PS5 и Xbox Series X разочаруют геймеров своими накопителями. Точнее, характеристики самих накопителей будут очень даже классными и быстрыми, но производитель будет делать упор на доступности консоли, так что на релизе будет накопитель только на 1 терабайт памяти. А этого, естественно, очень мало уже сейчас, когда игры весят под 150 гигабайт. А когда графика станет еще более крутой, то вес игр вырастет еще больше и у игрока на консоли будет помещаться от силы пять игр топового уровня. Этого слишком мало, чтобы играть с удовольствием.

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